Twee evenementen krijgen GAS-boete, derde mag niet meer terugkomen Wannes Vansina

29 maart 2019

14u40 0 Mechelen Sinds juni evalueert Mechelen alle evenementen op haar grondgebied. Twee organisatoren kregen een GAS-boete, een derde mag dit jaar niet terugkomen. Zes andere kwamen er vanaf met een waarschuwing.

Sinds juni worden alle evenementen geëvalueerd, maar bij 23 was dat diepgaand. 14 kregen een positief verslag, zes evenementen krijgen een waarschuwing en zullen dit jaar van dichtbij worden opgevolgd en begeleid. “Leeft de organisator voor het tweede jaar op rij de voorwaarden niet na, dan zal vanuit de evaluatiecel geadviseerd worden om het evenement te weigeren”, zegt voorzitter van mmMechelen Feest Kristof Calvo (Groen). Voor één evenement was dat al het geval. Fiesta Europa mag dit jaar niet terugkeren naar Mechelen.

Feestdagen in Kruidtuin

De strenge aanpak kadert in de ambitie van de stad om een beter evenwicht te vinden tussen evenementen en leefbaarheid. Een andere maatregel is het beter spreiden van evenementen. Vorig jaar vonden al minder evenementen plaats op de Grote Markt en dat aantal wordt nog verminderd. Zo zullen de Vlaamse (Mechelen Zingt) en Nationale Feestdag (Belpop Bonanza) komende zomer in de Kruidtuin plaatsvinden. Om die reden zal Parkpop niet eind juni, maar pas begin juli van start gaan. “Meer spreiding kan ook goed nieuws zijn voor de Mechelse wijken en dorpen”, aldus Calvo.

Geluidsnorm

Overigens werden vorig jaar meer evenementen aangevraagd in vergelijking met 2017: 668 tegenover 599. De groei zat wel in kleine evenementen met minder dan 500 bezoekers. “Het aantal grote evenementen heeft het maximum bereikt”, zegt Calvo. Hoewel er in 2018 meer aanvragen waren tot verhoging van de geluidsnorm, werden minder aanvragen vergund.