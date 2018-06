Twaalf maanden voor partnergeweld 21 juni 2018

Rechter Suzy Vanhoonacker heeft Alois K. (26) schuldig bevonden aan partnergeweld. Kort na de brutale feiten in april 2016 werd de man verhoord door de politie. "Ze moest maar luisteren, net zoals een hond dat moet doen", klonk het toen. Het slachtoffer moest enkele rake klappen incasseren en werd aan de haren getrokken. Het was een buurman die alles had gezien en de politie had opgebeld. De twintiger werd bij verstek veroordeeld tot twaalf maanden cel. Verder moest hij ook nog een geldboete van 600 euro betalen. Aan zijn inmiddels ex-vriendin moet hij een schadevergoeding betalen van 575 euro. (TVDZM)