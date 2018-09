Tuin aartsbisschop opent nog dit jaar AFSPRAKEN TUSSEN STAD EN BISDOM OVER ONDERHOUD BIJNA AFGEROND WANNES VANSINA

06 september 2018

02u26 0 Mechelen Als alles goed gaat, dan opent de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen nog dit jaar de deuren voor het publiek. Drie dagen per week zal het parkje in hartje stad worden opengesteld voor bezoekers. De overwelfde vliet De Melaan keert niet terug, maar wordt wel geënsceneerd met een zogenaamde 'ha-ha muur'.

Een vaste openingsdatum is er nog niet. Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA) houdt ook nog een slag om de arm. "Waarschijnlijk kunnen we de tuin dit jaar openstellen, maar eerst moeten de afspraken met de stad en het bisdom over voornamelijk het onderhoud van de tuin en de veiligheid worden gefinaliseerd. Ik heb er een goed oog op dat we snel kunnen landen. We hebben elkaar gevonden, het gaat enkel nog over punten en komma's", zegt de gedeputeerde.





Dat de openstelling (via de nieuwe poort in de Schoutetstraat) nu toch snel kan, heeft te maken met het beheersplan 2018-2038 dat werd opgesteld. Dat bepaalt wat er de komende twee decennia nog moet gebeuren. De tuinmuren, de Mariagrot en het bidpaviljoen werden vorig en dit jaar weliswaar gerestaureerd, het werk is nog niet af. Vijf zieke bomen moeten worden gekapt, andere gesnoeid. Een aanplantingsplan voorziet in nieuwe. De bomen op de in 1914 gedempte Melaan blijven overigens staan. Eerder was er sprake om het water opnieuw aan de oppervlakte te brengen, maar dat zal niet gebeuren.





"Het openleggen werd grondig onderzocht, maar bleek onmogelijk. Een hoofdriolering loopt door de bedding en daarvoor zijn geen alternatieven." De vliet zal wel worden geënsceneerd door middel van een zogenaamde ha-ha muur, die tevens de scheiding zal vormen tussen het private gedeelte van kardinaal Jozef De Kesel en publieke gedeelte van de tuin. Dat is een muur in de grond met aan één zijde een gracht. "Op die manier wordt het zicht niet verstoord", verklaart De Haes. De tuin zou in eerste instantie enkel op woensdag, zaterdag en zondag worden opengesteld. In afwachting van de ha-ha muur wordt bewaking voorzien om de veiligheid te waarborgen. "Belangrijk is ook dat dit een stilteplek blijft. Dit wordt geen speeltuin of voetbalterrein."





Paleis

Intussen zijn ook de plannen klaar voor de verdere restauratie van het aartsbisschoppelijk paleis. In een eerste fase werden de conciërgewoning en de kantoren en privévertrekken van de kardinaal aangepakt.





"Alles is goedgekeurd, we wachten nu enkel nog op subsidies. Voorrang wordt gegeven aan de afbladderende gevels omdat deze beeldbepalend zijn. In latere fasen worden ook het interieur van de oostelijke en zuidelijke vleugel aangepakt." De restauratie zal vermoedelijk duren van 2019 tot 2022. De provincie is dit jaar exact 200 jaar beheerder van het aartsbisschoppelijk paleis en de tuin.