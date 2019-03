Tuchtraad politie ontslaat agent voor beledigen van Jinnih Beels Procureur vordert opnieuw zes maanden cel wegens racisme Patrick Lefelon

21 maart 2019

17u15 0 Mechelen Politieman Bert V.L. is van ambtswege ontslagen voor de spotprent die hij gemaakt had over voormalig politiecommissaris Jinnih Beels. Dat raakte vanmorgen bekend op het proces in beroep. Naast zijn ontslag riskeert de politieman zes maanden celstraf wegens racisme.

Hoofdinspecteur Bert V.L. (37) had in de zomer van 2017 een spotprent rondgestuurd in een WhatsApp-groepje met Mechelse collega’s van de dienst Interventie. De mannen hadden die dag een opleiding gekregen over hoe omgaan met minderheden. Bert V.L. vond er niets beter op dan de nieuwe baas van de dienst diversiteit, commissaris Jinnih Beels, op de korrel te nemen. De Antwerpse moest bij de Mechelse politie die in de media zwaar onder vuur lag over de omgang met allochtone agenten, een diversiteitsbeleid uitbouwen. Beels nam vorig jaar ontslag bij de politie en koos voor een politieke carrière bij s.pa.

De fotomontage of noem het met de moderne term “meme” ging een dag later viraal. Het Mechelse parket startte een onderzoek tegen Bert V.L. en beschuldigde hem van racisme. In eerste aanleg werd hij daarvan vrijgesproken. De Mechelse rechter twijfelde dat Bert V.L. de intentie had om anderen aan te zetten tot haat en racisme. Die twijfel werkte in zijn voordeel en dus volgde een vrijspraak.

De procureur en ook de politiezone Mechelen-Willebroek (MEWI) gingen in beroep. Vandaag, net op de Internationale Dag tegen het Racisme en Discriminatie, werd de zaak opnieuw behandeld voor het hof van beroep.

Volgens de procureur had Bert V.L. de fotomontage wel degelijk bedoeld als aanzet tot racisme. “Verdachte Bert V.L. had horen zeggen dat mevrouw Beels sommige collega’s geen hand gaf. Een roddel die niet ter zake doet. Die uitleg heeft hij er achteraf aan gegeven. Les excuses sont faits pour s’en servir. Elke uitleg is goed als hij in uw kraam past. Ik vorder opnieuw zes maanden celstraf en een boete van 150 euro.”

De politiezone MEWI is burgerlijke partij en vordert één euro schadevergoeding. De politie Mechelen stond in die periode al onder zware druk. De misplaatste grap van Bert V.L. deed het imago van de politiezone geen goed.

Ontslagen

Advocaat Frédéric Thiebaut verdedigde ex-hoofdinspecteur Bert V.L. Hij stipte aan dat de politiezone MEWI onlangs Bert V.L. van ambtswege heeft ontslagen. De Tuchtraad had unaniem het advies tot ontslag gegeven. Deze beslissing heeft zware financiële gevolgen. De echtgenote ging deeltijds werken zodat haar man vlotter de flexibele uren bij de politie kon invullen. Het koppel had ook een nieuwe woning af te betalen.

Advocaat Thiebaut: “Opvallend is wel dat de tuchtraad hem ontslaat wegens het beledigen van een overste. Niet omwille van racisme. Ik leg het hof een aantal verklaringen van Mechelse politiemensen voor die door de tuchtraad zijn gebruikt bij hun beslissing. Die collega’s interpreteerden de fotomontage eerder als een domme grap en zeker niet als racisme. De roddel ging binnen het korps dat Jinnih Beels sommige mensen geen hand gaf. Dat was de context waarbinnen mijn cliënt Bert V.L. die fotomontage maakte. Zelfs Jinnih Beels heeft achteraf verklaard dat de fotomontage mogelijk humoristisch bedoeld was, maar dat een buitenstaander die humor niet kon vatten omdat hij de context niet kende. Ik vraag opnieuw de vrijspraak.”

Het hof van beroep doet uitspraak op 23 mei.