TSM-Schaakclub wint interclubcompetitie 15 mei 2018

03u19 0

TSM-Schaakclub heeft in extremis de interclubcompetitie De Zilveren Toren in eerste afdeling gewonnen. Tijdens de slotronde konden nog vier ploegen de titel binnenhalen, maar het was de Mechelse club die aan het langste eind trok. TSM werd zo na een jaar onderbreking weer de primus van de provincie Antwerpen. De kernspelers en de reserven van de eerste ploeg: Mathias De Wachter, Nathan De Strycker, Benjamin Decrop, Raf De Coninck, Jan Gooris, Peter Mangelschots, Joep Van Der Fraenen, Bram Verschoren, Dries Janssen, Wilbert Helsloot, Axel Van Simaeys en Jeroen Arens.





(WVK)