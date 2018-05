TSM koopt hybride om op te oefenen 25 mei 2018

TSM Mechelen en het Damiaaninstituut van Aarschot hebben samen een Toyota Prius 3 Plug in hybride aangekocht. Via een e-learningsysteem kunnen de leerlingen aan het didactisch leermodel werken.





Unieke samenwerking

Door de unieke samenwerking kunnen de scholen de kosten delen en is de opleiding up-to-date. "Voor scholen die studierichtingen Auto aanbieden, is het een hele uitdaging om de razendsnelle evolutie in moderne voertuigen te volgen. Niet enkel de leerkrachten moeten zich constant bijscholen, ook de nodige didactische leermiddelen moeten aanwezig zijn", aldus de school. Op zondag wordt de wagen voorgesteld aan het publiek tijdens een openschooldag van TSM.





