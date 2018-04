TSM kan eindelijk starten met bouw PLANNEN VOOR 31 NIEUWE LOKALEN DATEREN AL VAN 2006 WANNES VANSINA

21 april 2018

02u52 0 Mechelen Het Mechelse TSM start deze zomer aan het Jef Denynplein met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een gloednieuw schoolgebouw met liefst 31 leslokalen. Eindelijk, want de weg ernaartoe was een heuse processie van Echternach. De bouwplannen dateren al van 2006.

TSM stelt de plannen voor het grote nieuwbouwproject vandaag voor tijdens zijn jaarlijkse denk- en doedag voor de eerste graad en infodag voor de tweede en derde graad. "Met maar liefst 31 nieuwe leslokalen voor theoretische vakken wordt er meer ruimte gecreëerd voor de reeds bestaande labo's en werkplaatsen. Zo vloeien theorie en praktijk naadloos in elkaar over. Verder is er een nieuwe polyvalente ruimte met evenementenhal en eetzaal, een openleercentrum, een onthaal-vergader- en ontmoetingsruimte en een landschapskantoor voor administratie en directie voorzien. De sanitaire voorzieningen worden uitgebreid en een dakterras voor personeel en cursisten maakt het plaatje af. Het leer-en leefcomfort zal sterk toenemen en creëert mogelijkheden om in te spelen op nieuwe visies op leren", licht algemeen directeur Jan Van Eyken het project van 4.644m² toe.





Juridisch getouwtrek

De nieuwbouw voor Campus Jef Denyn - waar meer dan duizend leerlingen les volgen - had er eigenlijk al lang moeten staan. Het dossier dateert immers al van 2006 en kadert in de publiek-private samenwerking 'Scholen van Morgen'. "We waren destijds een van de eerste voorbeelddossiers voor grote DBFM-projecten onder toenmalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroecke. We zullen nu een van de laatste projecten zijn die van 165 scholen wordt gerealiseerd", zegt directeur infrastructuur Stefan De Weerdt. Eerst bleven de centen uit, de laatste jaren deed juridisch getouwtrek het project op de lange baan belanden. "In april 2014 werd onze bouwvergunning goedgekeurd, maar vervolgens werd in beroep gegaan bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Het rechtscollege heeft ons volledig gevolgd en we hebben de schorsingsprocedure gewonnen, maar de afhandeling heeft wel vier jaar geduurd", aldus De Weerdt.





Bijzonder vervelend voor de school, want die had intussen wel de te slopen gebouwen leeggehaald en ontmanteld. Om de verdwenen ruimte op te vangen, werden in andere gebouwen klassen gecreëerd door lokalen en een refter op te delen. Een tijdelijke situatie die nu al vier jaar duurt en nog een paar jaar zal aanhouden. Jan Van Eyken. "De voorbereidende werken zijn gepland voor deze zomer. Aansluitend volgt de start van de eigenlijke nieuwbouw. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we vanaf het voorjaar van 2020 in ons nieuwe gebouw intrekken."





Meer info over de denk- en doedag (eerste graad) en de infodag (tweede en derde graad) op www.tsmmechelen.be.