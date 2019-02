Trucker moet meer dan 5.000 euro boete betalen TVDZM

01 februari 2019

09u50 0

Een vrachtwagenbestuurder heeft een geldboete moeten betalen van zo’n 5.430 euro aan de politie. De trucker werd tegengehouden op de Steenweg op Blaasveld in Heffen (Mechelen). Dat gebeurde bij een controleactie op zwaar vervoer. “De man beschikte niet over een geldig rijbewijs en bleek verder met meerdere dingen in overtreding te zijn”, zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek. “De man was in overtreding op het gebruik van de tachograaf, met de technische eisen van zijn voertuig en op de ladingzekering.”