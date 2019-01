Trucker met ‘uitzonderlijk transport’ moet bijna 8.000 euro aan boetes betalen TVDZM

16 januari 2019

08u30 0 Mechelen Een trucker die een kraan vervoerde heeft aan de lokale politiezone Mechelen-Willebroek een boete moeten betalen van bijna 8.000 euro. Hij werd aan de kant zet tijdens een controleactie op zwaar vervoer en bleek niet in orde te zijn met zijn vergunningen en rijtijden.

De vrachtwagen met als lading een kraan werd dinsdagnamiddag aan de kant gezet op de Steenweg op Blaasveld. De trucker van het uitzonderlijk transport reed volgens de politie zonder de verplichte begeleidingsvoertuigen. “Eens aan de kant, werd het transport onderworpen aan een grondige controle”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Daaruit bleek dat de chauffeur ook nog zonder de geldige vergunningen reed en de lading niet voldoende had vastgemaakt. Zo lagen de oprijplaten en enkele balken los op het voertuig. Dit had tijdens het rijden ernstige gevolgen kunnen hebben.”

Verder bleek dat de trucker het ook niet zo nauw nam met het respecteren van de rij- en rusttijden. Zo had hij op twee verschillende tijdstippen te lang gereden zonder de noodzakelijke rustpauzes in te lassen. “Op 17 en 18 december had hij twintig uur gereden met slechts een onderbreking van net geen zeven uur”, verduidelijkt Van de Sande. “Tussen 19 en 21 december had hij in totaal iets langer dan 32 uur gereden. Opnieuw met slechts een onderbreking van net geen zeven uur. Bovendien had de autobestuurder op verschillende dagen ook van een te korte nachtrust genoten.”

De chauffeur moest voor alle inbreuken maar liefst 7.986 euro aan boetes betalen. Volgens de politie werd er ook nog een dossier opgemaakt voor het parket en de arbeidsauditeur in Mechelen. “De vrachtwagen werd tijdelijk uit het verkeer gehaald totdat de eigenaar de nodige vergunningen in orde brengt”, besluit Van de Sande.