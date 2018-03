Truckchauffeurs moeten diep in buidel tasten 14 maart 2018

De politie Mechelen-Willebroek betrapte maandagnamiddag bij een controleactie op zwaar vervoer verschillende chauffeurs op overtredingen.





Een vrachtwagen werd aan de kant gezet omdat de kraan van zijn voertuig op geen enkele manier was vastgemaakt, een andere vervoerde een gasfles los op de laadvloer (in beide gevallen 174 euro boete). Een derde chauffeur was dan weer in overtreding omdat hij niet over een rijbewijs C beschikte. Hij en zijn werkgever mogen dat gaan uitleggen aan de politierechter. Een uitzonderlijk transport op de Guido Gezellelaan werd betrapt zonder begeleidingsvoertuigen (400 euro). In Willebroek werden verschillende vrachtwagens beboet voor het parkeren op het fietspad (116 euro) en het negeren van de tonnagebeperking in het centrum van de gemeente (174 euro). Zo werd een buitenlandse chauffeur beboet omdat hij via de Oude Dendermondsestraat zich een weg wilde banen door Willebroek. Hij negeerde niet alleen de tonnagebeperking, maar tevens ook de verboden rijrichting. Hij diende 348 euro te betalen. Het duurst kwam een chauffeur er vanaf omdat hij reed zonder tachograaf. Hij moet een boete van 2.805 euro. (WVK)