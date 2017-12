Trio verkent 's nachts KVM-stadion VIDEOMAKERS STAPPEN GEWOON DOOR OPENSTAANDE POORT BIRGER VANDAEL

02u47 0 RV Roland op wandel aan de rand van de grasmat. Mechelen Drie Limburgers, géén Racingers, zijn 's nachts het AFAS-stadion van KV Mechelen binnengedrongen en hebben onder meer een toertje gemaakt over het hoofdterrein. Dat blijkt uit een filmpje dat zij op YouTube hebben geplaatst. Roland (20), Aaron (20) en Alwin (21) Maas uit Overpelt hebben als 'Driedubbel' al vaker nachtelijke inbraken in voetbalstadions gefilmd. Binnendringen bij KV was simpel: de poort stond gewoon open...

Op het palmares van de populaire videomakers staan intussen al een heel aantal stadions, net zoals nachtelijke spooktochten en een poging om te overnachten in een winkel van Colruyt. Zo kregen de Belgische eersteklassers Standard, Anderlecht en KRC Genk eerder al de heren op bezoek. Ook in het buitenland maakten ze kennis met de opgeschoten jongens. Feyenoord, Leverkusen, Mönchengladbach, Dortmund, West Ham... niemand is veilig voor de video's van de Overpeltenaren.





Normaal gezien zijn Alwin en Roland in het gezelschap van Aaron, maar die was er in de Dijlestad fysiek niet bij. Wel in gedachten: "Mechelen is zijn studentenstad", klinkt het lachend in het begin van het filmpje. "Daarom kozen we ook voor 'Achter De Kazerne", verduidelijkt Alwin achteraf, zoals het stadion van de eersteklasser in de volksmond nog altijd heet. "Aaron zelf wil zich niet meer focussen op YouTube en paste voor de trip." De derde plaats heeft voor de gelegenheid Milan Dekkers ingenomen.





Muziek uit de Amerikaanse film 'The Siege' uit 1998 is te horen terwijl de drie filmen hoe ze binnenstappen in 'de grote Malinwa'. "Ongelofelijk, de poort staat gewoon open. Je kan gewoon letterlijk ongehinderd op het veld wandelen. Buren kunnen hier gewoon een potje komen voetballen. Eigenlijk doen we niets fout", zegt Alwin in het filmpje. "Op momenten als deze moet je gewoon 'YOLO' denken en als een kind genieten van een toertje over het veld."





RV Even een tv-interview naspelen.

Stadionverbod

Dat het eigenlijk niet mag wat de heren doen, is wel duidelijk. Op een bordje dat tijdens het filmpje is te zien, staat vermeld: "Het ongeoorloofd overschrijden van de binnenomheining wordt gesanctioneerd met een stadionverbod van minimum twee jaar en een geldboete van 1.000 euro." Dat geldt natuurlijk vooral tijdens een wedstrijd, maar toch.





Foto RV Alwin in het donkere stadion.

"Iedereen welkom"

Yellow Red KV Mechelen ontving al een Twitterbericht van de drie bezoekers waarin ze de club hebben aangeraden om het stadion beter te beveiligen. Bij geel en rood tillen ze niet zwaar aan het bezoek. "We kregen een leuk en sportief antwoord terug", zegt de bezieler van het trio, waarna hij het berichtje toonde. "Gewoon onze manier om te zeggen dat iedereen welkom is in ons nieuwe stadion", reageerde KV Mechelen op de openstaande poort. Na een telefoontje van onze redactie klonk de reactie van de voetbalclub al iets serieuzer, maar door de huidige sportieve zorgen, Malinwa staat voorlaatste in het klassement, is het nog even wachten op de officiële reactie.





Winkelketen Colruyt daarentegen heeft al eens een klacht ingediend tegen de jongens van 'Driedubbel' omdat tijdens een nachtelijk bezoek aan een vestiging van de keten in Limburg een plank was doorgezakt. De drie hebben dat toen meteen opgelost: ze hebben de plank betaald.





Repro Birger Vandael KV Mechelen reageerde sportief op de tweet van de videomakers.