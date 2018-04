Trio verdacht van bestelen sigarettenkoerier 12 april 2018

02u38 0

Drie mannen tussen 22 en 31 jaar uit Mechelen, Willebroek en Sint-Katelijne-Waver stonden gisteren terecht omdat ze het geld van twee sigarettenkoeriers zouden hebben gestolen. Ze riskeren tussen een jaar met uitstel en twee jaar effectief. De twee feiten dateren van 2015 en 2016. Telkens ging het om dezelfde werkwijze, wel in een andere samenstelling. Zo waren Arsen B. (31) en Levon H. (26) op stap in 2015, het jaar daarop was de 31-jarige samen met de Gagik K. (22) op pad. "Ze volgden een koerier van sigaretten en hielden hem in de gaten. Bij zijn laatste stop en toen de koerier de sigaretten moest gaan leveren, werd de ruit van de bestelwagen ingeslagen en werd het geld eruit gestolen. De buit werd geraamd op 16.000 euro. Twee van hen gaven de feiten toe maar ontkenden dat het om zoveel geld ging. De derde tot slot ontkende en zijn raadsman Cédric Monheim vroeg de vrijspraak. "Ik zat enkel in de auto maar heb nooit geweten wat hij van plan was en deed", besloot de 22-jarige K. Vonnis op 9 mei. (TVDZM)