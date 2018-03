Trio staat terecht voor slagen en verwondingen 22 maart 2018

Drie jongeren stonden gisteren terecht voor een vechtpartij eind maart 2017 op de Haverwerf. Een andere jongeman raakte daarbij licht gewond en kwam een schadevergoeding vragen. Hij liep net zoals een bewakingsagent verwondingen op. Het parket vorderde gisteren een celstraf van acht maanden met een eventueel probatie-uitstel.





De verdediging ging gisteren voor de vrijspraak. "Er is geen discussie over het feit dat de jongeman gewond raakte maar dat wil niet zeggen dat het door mijn cliënt was", zei meester Frédéric Thiebaut. Hij verdedigde een van de drie jongeren en vroeg gisteren op basis van gebrek aan bewijzen de vrijspraak. De andere advocaten zochten de daders van de feiten bij voetbalhooligans. "Zij zijn de fuif binnen gestormd en zijn verantwoordelijk voor de feiten", klonk het.





Ook voor de twee andere beklaagden werd gisteren de vrijspraak gevraagd. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van net iets meer dan 710 euro.





Vonnis binnen de maand. (TVDZM)