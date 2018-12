Trio staat terecht voor diefstallen TVDZM

18 december 2018

10u00 0 Mechelen Drie mannen uit het Mechelse riskeren celstraffen tussen de zes maanden met probatie-uitstel en acht maanden effectief. Het trio moest zich komen verantwoorden voor een reeks diefstallen.

“De politie kon een van de beklaagde inrekenen toen hij in slaap gevallen was in de woning van zijn slachtoffer”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “De man was dakloos en zocht een plek om te slapen. Later bleek in de woning naast een tv-toestel ook nog twee verrekijkers te zijn verdwenen.” Een van die verrekijker werd teruggevonden in de rugzak van de slapende Didier L. Hij gaf toe een slaaplek te hebben gezocht omdat hij dakloos was. “Maar die verrekijker heb ik niet in mijn rugzak gestoken”, klonk het. De diefstal werd dus betwist. De andere verrekijker werd later aangetroffen bij Mimoun R. De 37-jarige man ontkende eveneens de diefstal. Hij had deze verrekijker gekregen van derde beklaagde én overbuur van het slachtoffer: Pedro D.L. Die was volgens de openbaar aanklaagster tot slot verantwoordelijke voor de diefstal van het tv-toestel. Feiten die niet helemaal betwist werden. De 37-jarige moest zich tot slot ook nog verantwoorden voor een diefstal in het AZ Sint-Maarten. “Hij ging er toen vandoor met een tube vaseline, hechtingsdraad en watjes”, klonk het nog. Zijn raadsvrouw, Nathalie Goedertier vroeg een werkstraf. “De diefstal in het ziekenhuis wordt niet betwist, die van de verrekijker wel”, voegde zij toe. Een vonnis in de zaak volgt op 7 januari. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van duizend euro.