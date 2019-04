Trio opgepakt na diefstal van voedingsproducten TVDZM

15 april 2019

12u50 2 Mechelen In de Elektriciteitstraat heeft de lokale politie van Mechelen-Willebroek drie mannen opgepakt. Het trio wordt verdacht van een winkeldiefstal.

Omstreeks 16.00 uur merkten de medewerkers van een grootwarenhuis in de Elektriciteitstraat op hoe drie onbekenden de supermarkt verlieten. Ze hadden voedingsproducten bij zich en hadden hier niet voor betaald. “Onze collega’s konden de drie mannen tegen houden en arresteren”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De drie waren in het bezit van de gestolen goederen maar ook in het bezit van kledingstukken. Ook deze bleken te zijn gestolen.” De drie mannen, allen met de Georgische nationaliteit, werden opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. Het gaat om mannen tussen de 25 en 39 jaar oud.