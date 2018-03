Trio breekt binnen in restaurant 07 maart 2018

Drie jonge mannen zijn opgepakt voor een inbraak in een restaurant op het Ontvoeringsplein. De drie werden volgens de politie opgemerkt door een alerte buurtbewoner die boven het restaurant woont. Hij verwittigde de politie die meteen ter plaatse kwam en drie verdachten te voet zag wegvluchten. "Vrij snel konden twee mannen geïdentificeerd en gearresteerd worden", luidt het bij de politie van Mechelen-Willebroek. "Het gaat om een negentienjarige met een Marokkaanse nationaliteit en een zeventienjarige Spanjaard. De negentienjarige is een gekende voor het gerecht en politie." Beiden werden overgebracht naar het politiekantoor en ter beschikking gesteld van het parket. Tijdens hun verhoor bij de politie werd de derde verdachte bij naam genoemd. Niet veel later werd ook hij ingerekend. Het ging om een negentienjarige. Ook hij werd ter beschikking gesteld van het parket. De buit die de verdachten maakten, bestond uit een geldsom en een tablet. In de buurt werd ook nog een mes en een koevoet gevonden. (TVDZM)