Treinverkeer urenlang verstoord

Treingebruikers tussen Brussel en Antwerpen hebben gisternamiddag heel wat hinder ondervonden. De oorzaak was een aanrijding van een persoon in het station van Mechelen. De persoon overleed aan zijn verwondingen. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een wanhoopsdaad. De betrokken trein was een Thalystrein. Die reed van Parijs naar Amsterdam. Hierdoor was er ook op de internationale treinlijn heel wat hinder. Slechts twee van de vier sporen richting Antwerpen waren nog beschikbaar. In de richting van Brussel waren drie spoorlijnen beschikbaar. Het treinverkeer tussen Mechelen en de luchthaven in Zaventem lag zelfs volledig stil. Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be (TVDZM)