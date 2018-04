Transportbedrijf zoekt 'vrachtwagenpiloten' 28 april 2018

02u43 0 Mechelen Het bekende Mechelse transportbedrijf Van Dievel heeft vrijdagavond een eerste Jobkaffee georganiseerd in haar moeilijke zoektocht naar 'vrachtwagenpiloten'.

Van Dievel lanceerde de naam 'vrachtwagenpiloten' in september in een poging om het beroep van vrachtwagenchauffeur een nieuw en vooral beter elan te geven. De benaming is volgens Louis De Wael niet zomaar uit de lucht gegrepen. "We hebben een analyse gemaakt van de vaardigheden die de vrachtwagenbestuurders van nu en van de toekomst nodig hebben. Die komen erg dicht bij deze van een piloot." Om te laten zien wat de job écht inhoudt, organiseert Van Dievel voortaan elke maand een Jobkaffee waar iedereen welkom is om kennis te maken met de stiel. Zo moeten chauffeurs tegenwoordig veel meer kunnen dan met een vrachtwagen rijden.





Het belang van technologie neemt alsmaar toe, maar dat niet alleen. "We rijden onder meer voor een heftruckproducent. Onze chauffeur legt in de bedrijven waar hij moet leveren uit hoe deze werken", geeft hij een voorbeeld. Van Dievel wil de jobkaffees niet alleen voor zichzelf, maar voor de volledige transportsector organiseren. "De uitstroom in de sector is groter dan de instroom, terwijl wij mensen nodig hebben. Daarom leiden we ook zelf mensen op van A tot Z. Wist je trouwens dat je als vrachtwagenpiloot op maandbasis tussen 2.200 en 2.600 euro netto verdient?"





Info: vrachtwagenpiloot.be. De vrachtwagenpilotencampagne greep vorige week net naast een HR-award. (WVK)