Trajectcontrole vanaf 1 maart op Koningin Astridlaan Wannes Vansina

31 januari 2019

17u15 0

Vanaf 1 maart zal de stad Mechelen door middel van trajectcontrole de snelheid bewaken op de Koningin Astridlaan. “Het is zeker niet de bedoeling om een heksenjacht te organiseren. Net zoals bij de introductie van de vorige trajectcontroles doorlopen we momenteel een gedoogperiode waarbij overtreders een informatiebrief ontvangen”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open Vld). Voor het zover is, zal het Vlaamse Gewest nog borden plaatsen die duidelijker aangeven dat daar en op de rest van de vesten nog maar 50 km/u mag worden gereden. “Strikt genomen is dat niet nodig aangezien de vesten in de bebouwde kom liggen, maar als stad willen we dat de situatie heel duidelijk is voor alle bestuurders. Jarenlang was de maximumsnelheid 70 km/u en met de aanbreng van deze signalisatie willen we de automobilisten wijzen op de veranderde situatie.”