Trage overheid legt Opsinjoor stil RADIOZENDER UIT DE ETHER TOT ZENDVERGUNNING ARRIVEERT TIM VAN DER ZEYPEN

02u47 0 Foto Mechelenblogt.be Presentator Bart Pepermans van 'Mechelse peper' (aan de micro, red.) en Peter Sweeck. Mechelen Lokale radiozender Radio Opsinjoor is tijdelijk niet te beluisteren via de FM-frequentie 106.6. Een gevolg van problemen bij de administratie van de overheid die de zendvergunningen in orde moest brengen. Voorlopig is de zender enkel maar te horen via het internet.

Vlaams minister Sven Gatz (Open Vld) hertekende recentelijk het Vlaamse radiolandschap. Verscheidene radiozenders moesten hierdoor met de overgang van het oude naar het nieuwe jaar van FM-frequentie veranderen. "Iets wat we ook deden", vertelt Peter Sweeck van Radio Opsinjoor. Sinds begin 2018 was de radio te beluisteren op 106.6 FM. Tot eergisteren. "De Vlaamse Regulator van de Media (VRM) maande ons aan om de uitzendingen stop te zetten. Omdat we onze zendvergunning nog niet hadden gekregen", zucht Peter. "Eerder hadden al we wel een nieuwe erkenning gekregen en toen stelden ze ons gerust dat alles in orde zou komen. Nu blijkt het niet zo te zijn. Bijzonder jammer. Zeker omdat er in de overgangsperiode door de regering eerst nog een gedoogbeleid werd beloofd."





BELGA Minister Sven Gatz.

Te weinig tijd

Radio Opsinjoor is niet de enige lokale radio in Vlaanderen met diezelfde problemen. Ook heel wat anderen kregen van de VRM te horen dat ze moesten stoppen met hun uitzendingen. Een probleem dat de radiosector heeft zien aankomen. "De overheid wilde het nog snel in orde krijgen. Tussen de bekendmaking van de erkenningen en de switch naar een andere frequentie zaten maar een vijftiental dagen. Te weinig om een 150 dossiers in orde te krijgen", gaat Peter verder.





Hoelang het nog gaat duren voor de vergunning van Opsinjoor in orde komt, is momenteel gokken. "In sommige gevallen duurt dat zestig tot negentig dagen. Dit omdat de frequentie 'fysiek' naar een andere locatie en zendmast moet worden verhuisd", legt Peter verder uit. "Maar wij hebben goede vooruitzichten en een voorlopig akkoord. We hopen terug in de ether te zijn binnen de tien à vijftien dagen."





In ieder geval zorgt de hele administratieve rompslomp voor heel wat problemen bij de radiozender. "Sinds we uit de ether zijn gehaald, krijg ik constant telefoon. Mensen horen ons niet meer en stellen zich vragen", klinkt het nog. "Dit gaat ons heel wat luisteraars kosten alsook heel wat adverteerders. Wat wil je, als je zolang niet te horen bent."





De radiozender is momenteel wel te beluisteren via het internet. Maar heel wat trouwe luisteraars vinden die weg naar de radiozender niet. "Onze doelgroep bestaat uit vijftigplussers. Voor hen is het niet altijd even gemakkelijk om de weg naar het internet te vinden", besluit Peter.





www.opsinjoor.be, en klikken op stream.