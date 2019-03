Tot vijf jaar cel voor Albanese inbrekersbende Tim Van der Zeypen

14 maart 2019

09u45 0 Mechelen Vijf leden van een professionele dievenbende zijn vandaag schuldig bevonden voor hun deelname aan een professionele dievenbende. Ze kregen celstraffen van een jaar met uitstel tot vijf jaar effectief. Aangezien andere leden van de bende werden opgepakt in Albanië, werden zij berecht in hun thuisland. “Omdat er geen uitleveringen zijn tussen onze landen”, aldus openbaar aanklager Peter Peereboom.

De dievenbende kon worden opgerold door een doorgedreven onderzoek van de lokale recherche in Mechelen en Willebroek in samenwerking met de Albanese autoriteiten. Een doorbraak kwam er kort na een woninginbraak in december 2017. Via de nummerplaat en het ANPR-netwerk werd er een voertuig geïdentificeerd. Toen die wagen twee weken later werd opgemerkt in de politiezone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst, red.), beschikte de politie ook over telefoonnummers. “Op die manier konden er telefoontaps worden uitgevoerd. Zo werd de bende in beeld gebracht”, zei Peereboom nog.

Modus operandi

De bende bestond naast leiders ook nog uit chauffeurs en inbrekers. De bende kon worden gelinkt aan een dertigtal inbraken in het Mechelse maar ook ver daarbuiten. De modus operandi was steeds hetzelfde: “Er werd ingebroken met een koevoet, de woning werd doorzocht en de buit bestond telkens uit juwelen, geld of horloges.” Eind maart 2018 volgde er een gezamenlijke actie in Albanië en België. Daarbij werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd en verdachten gearresteerd.

Tot vijf jaar cel

De feiten werden door de beklaagden niet betwist. Tegen de leiders, waaronder de 26-jarige Flori S., werd een effectieve celstraf gevorderd van vijf jaar. Een straf waar de rechtbank uiteindelijk ook op inging. Anderen leden van de bende werden veroordeeld tot celstraffen van een jaar met uitstel tot drie jaar effectief. De geldboetes tussen 1.600 en 8.000 euro werden wel effectief opgelegd. Verschillende slachtoffers van de bende stelden zich burgerlijke partij. Zij kregen schadevergoedingen toegekend. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis van de Mechelse rechtbank, is nog niet bekend.