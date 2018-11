Tot twee jaar cel voor woninginbraken TVDZM

16u45 0 Mechelen Drie mannen zijn door de rechtbank in Mechelen schuldig bevonden aan een woninginbraak in Hombeek. Twee ervan kregen twee jaar effectief, een derde kwam er vanaf met vijftien maanden cel.

Alle drie stonden aangehouden voor de Mechelse rechters. Ze werden opgepakt op 24 augustus 2018. Dat omdat ze geparkeerd stonden langs de weg met een platte band. “In de wagen werden niet enkel verboden wapens aangetroffen. Er lagen ook spullen in het voertuig dat afkomstig was van een inbraak in Hombeek.” Het Mechelse parket verdacht het trio ook nog van een inbraak in twee aanpalende woningen. Dit omwille van de inbraaksporen. Zo was er volgens het parket ingebroken door de ramen te forceren met een schroevendraaier en werd net die schroevendraaier terug gevonden in de wagen van het trio. Op zitting vorige maand ontkenden alle twee van de drie hun betrokkenheid in de zaak. “Mijn cliënt was dronken”, zei een van hun advocaten Evelien Jacobs, de andere verklaarde dan weer in slaap te zijn gevallen na overmatig lachgas gebruik. Twee van de beklaagden kregen twee jaar effectief, de andere werd veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden effectief. Of de drie in beroep gaan tegen het vonnis was nog niet bekend.