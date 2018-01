Tot twee jaar cel voor vechtersbazen 02u44 0 Mechelen Twee verdachten in een hele reeks vechtpartijen op een avond hebben gisteren twee jaar cel gekregen van de correctionele rechter in Mechelen. Alles was het gevolg van een familievete.

In totaal stonden vijf personen terecht. De hoofdbeklaagden kregen twee jaar celstraf, de overige verdachten kwamen er af met respectievelijk straffen van zes maanden, twee jaar met uitstel, en werkstraf van zestig uur.





De vechtpartijen dateren van de zomer van 2016. Eerst op de Oude Liersebaan, daarna in de buurt van de moskee aan de Generaal De Ceuninckstraat. Vervolgens ging de vechtpartij voort in het ziekenhuis en er is ook nog gevochten op de Koningin Astridlaan. Bij die laatste vechtpartij vielen rake klappen. Onder meer met een ijzeren staaf.





Een van de betrokken raakte ernstig gewond en is nog altijd deels verlamd. Aangezien enkele veroordeelden ook gewond raakten, zijn langs twee kanten schadevergoedingen gevraagd. Die lopen op tot net geen 6.000 euro. (TVDZM)