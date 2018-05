Tot twee jaar cel voor diefstal van sigaretten 12 mei 2018

Drie mannen tussen de 22 en 31 jaar oud uit Mechelen, Willebroek en Sint-Katelijne-Waver hebben een werk- en celstraffen gekregen. Ze stonden vorige maand terecht voor het bestelen van twee sigarettenkoeriers. Ze gingen er toen telkens vandoor met geld. Geld dat de koeriers net uit de sigarettenautomaten in cafés waren gaan halen. De buit werd geraamd op 16.000 euro. In totaal konden er twee feiten uit 2015 en 2016 worden gelinkt aan het trio. Telkens pleegden ze deze diefstallen in andere samenstellingen.





Werkstraf

Enkel de 31-jarige Arsen B. pleegde beiden feiten. Hij kreeg twee jaar effectief alsook een geldboete van 1.200 euro. Zijn kompanen Levon H.(26) en Gagik K. (22) kregen respectievelijk een werkstraf van 120 uur of een celstraf van 12 maanden celstraf en een effectieve gevangenisstraf van een jaar. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet gekend. (TVDZM)