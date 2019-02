Tot een jaar effectief voor fietsdiefstallen TVDZM

20 februari 2019

Marlène M. (33) en Ozkan U. (44) uit Mechelen zijn beiden schuldig bevonden voor de diefstal van enkele fietsen. Drie in totaal en dat op een maand tijd. Het duo werd geïdentificeerd door de politie op basis van de camera’s aan het station van Mechelen. “De man was aan het prullen aan een fiets waarop de vrouw ermee wegreed”, zei de openbaar aanklager. “Ook de twee andere diefstallen vonden plaats in de stations van Mechelen. Een keer was de vrouw te zien, de andere keer de man.” Op zitting gingen de twee over tot bekentenissen. “Ik wil de slachtoffers vergoeden”, klonk het bij beiden. “Ik heb spijt en schaam me diep.” De vrouw kreeg een celstraf van vier maanden en een geldboete van achthonderd euro met uitstel, de man werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van een jaar en een geldboete van 1.600 euro.