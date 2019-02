Tot achttien maanden cel voor handeltje in valse biljetten TVDZM

27 februari 2019

15u55 0 Mechelen Tom A. (23) is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden effectief. De twintiger stond samen met Jan V.E. terecht voor een handeltje in valse biljetten. Ook al werkten beiden volgens de rechter niet samen, werd ook hij schuldig bevonden. V.E. kreeg een celstraf van een jaar effectief.

Het onderzoek naar de twee startte nadat de politie langs de Zandpoortvest in Mechelen de 23-jarige kon tegenhouden met een wagen. De man was onder invloed van cannabis. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en de wagen werd doorzocht. In het voertuig trof de politie in een CD-hoesje zo’n 43 biljetten van vijftig euro. “Deze bleken vals te zijn”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot op zitting. “Tijdens zijn verklaring, beweerde hij dat beklaagde deze biljetten had aangekocht voor tien euro van een kennis en tevens de eigenaar van het voertuig.Die kennis bleek later tweede beklaagde te zijn.”

Speurders voerden een huiszoeking uit in de woning van V.E. Alleen leverde die weinig op. Toch vond het parket dat de feiten voldoende bewezen waren en eiste het een effectieve celstraf waarop rechter Yves Hendrickx vandaag ook op in ging. “Dergelijk gedrag heeft een diepe impact op de maatschappij”, klonk het nog. Of de verdediging in beroep zal gaan tegen de uitspraak is nog niet bekend.

Zij gingen vorige maand voluit voor de vrijspraak. “Ik beschouw dit onderzoek als een puzzel. Een puzzel waar op het einde heel wat stukjes blijken te ontbreken”, zei de raadsvrouw van V.E. “Het enige wat het parket tegen mijn cliënt heeft, zijn de leugenachtige verklaringen van Tom.” De 23-jarige Tom A. werd bij verstek veroordeeld. Hij kreeg naast de celstraf van achttien maanden ook nog een geldboete opgelegd van 2.400 euro.