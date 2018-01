Tot 25 jobs op de tocht bij DHL WERKNEMERS VREZEN DAT ER NOG MEER BANEN ZULLEN SNEUVELEN WANNES VANSINA

31 januari 2018

02u32 0 Mechelen Bij DHL Supply Chain in Mechelen staan, al naargelang de bron, 15 of 25 jobs op de tocht. Ze verdwijnen als gevolg van de beslissing van Fnac en Vandenborre om hun logistiek voortaan in eigen beheer te doen. De werknemers vrezen dat er nog meer banen zullen sneuvelen omdat nog meer klanten dreigen af te haken.

De site van DHL Supply Chain in Meer (Hoogstraten) sluit volledig de deuren, zo werd meegedeeld op een bijzondere ondernemingsraad dinsdag. Een 60-tal medewerkers verliest er zijn baan omdat de enige klant zijn logistieke activiteiten voortaan via het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Tsjechië zal gaan organiseren. Wat betreft de Mechelse site kregen de vakbonden enkel een informele aankondiging omdat Fnac en Vandenborre van plan zijn om de samenwerking stop te zetten.





Zorgen

Volgens de vakbonden verliezen daardoor 25 medewerkers hun baan: 14 arbeiders met een contract van onbepaalde duur, 4 met een van bepaalde duur en 7 bedienden. De vakbonden maken zich zorgen. "Begin 2017 telde de vaste tewerkstelling binnen DHL SC 855 voltijdse equivalenten. Eind 2017 was dit nog 670", zegt Wim De Jonghe, ABVV. "Na deze herstructurering zal dit uitkomen op minder dan 600. Bijna een op de drie jobs zal dus verdwijnen in minder dan anderhalf jaar."





Geen brugpensioen

Ze vrezen dan ook dat de ontslagen grotendeels naakt zullen zijn. "Door eerdere, doch recente herstructureringen en door strengere leeftijdsvereisten behoort brugpension ook niet meer tot de mogelijkheden", zegt Christof Valcke van ACV. Bij DHL Supply Chain kreeg onze redactie gisteren niemand te spreken.





HR director Walter Leysen nuanceerde in een reactie voor VRT NWS het aantal jobs dat verloren gaat in Mechelen. Volgens hem gaat het om 15 vaste jobs en een 10-tal interimjobs. Dat ten gevolge van het in eigen beheer nemen van hun logistiek door klanten FNAC en Vandenborre. "Dat is geen voldongen feit, maar een intentie. Er kan dus nog sprake zijn van mensen die herplaatst worden of die meegaan met de klant naar een ander logistiek centrum", aldus Leysen.





Klanten

15 of 25, de schrik zit er hoe dan ook dik in bij de 131 medewerkers van DHL Supply Chain in Mechelen-Noord. Gevreesd wordt immers dat het niet bij het banenverlies en het leegkomen van een hal van 5.000 vierkante meter zal blijven. Er wordt verwezen naar twee belangrijke klanten waarmee de contractonderhandelingen maar blijven aanslepen. "Als die ook nog eens weggaan, dan verliest de helft hier zijn baan", klinkt het. "We hebben de laatste jaren alleen maar klanten zien gaan maar er geen meer zien bijkomen." Ze hebben niet het gevoel dat ze daar veel aan kunnen doen. Vandaar dat ze in tegenstelling tot de collega's in Meer aan het werk bleven. "In het andere geval jagen we de klanten zeker weg." Ze merken ook op dat veel jobs van DHL verhuisden naar Nederland. "Het management voor de Benelux bestaat dan ook haast volledig uit Nederlanders", luidt het nog.