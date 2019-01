Topinterviewer stelt ‘vintage Pat Donnez’ voor Wannes Vansina

15 januari 2019

21u45 0 Mechelen De Mechelse auteur Pat Donnez (60) heeft vanavond in Lamot ‘Het interview’ voorgesteld, zijn derde roman. “Dit is vintage Pat Donnez, mijn meest persoonlijke boek.” Hij broedt op veel meer. “Er zitten nog voor een halve eeuw verhalen in mij.”

De auteur schrijft over een onthutsende confrontatie tussen twee sterke vrouwen die - allebei opgezadeld met te veel verleden – elkaars doos van Pandora openen. “Een journaliste van 32 gaat een wereldberoemde artieste van 85 opzoeken die zich vijftig jaar eerder terugtrok uit de wereld. Al interviewend komen ze achter elkaars geheim. Het komt tot een enorme clash”, schetst hij kort de inhoud.

Het zal niet verbazen dat de topinterviewer putte uit zijn ervaringen, al is het boek zeker niet autobiografisch. “Ik ga er niet omheen fietsen: er zijn mensen die voor de dames model hebben gestaan. Uitgeefster Angéle Manteau bijvoorbeeld voor de oude artieste. In de journaliste zal onvermijdelijk veel van mijzelf zitten. Toch herkenden mijn proeflezeressen zich in haar. Blijkbaar heb ik een grote vrouwelijke kant”, lacht hij. Ook Donald Trump zorgde voor inspiratie.

De Mechelaar wil zich in de toekomst meer toeleggen op schrijven. “Ik plaats van de radio- en tv-maker die af en toe schreef, ben ik nu eerder de auteur die ook radio en tv maakt. Dat is een absolute, passionele keuze. Er zitten nog voor een halve eeuw verhalen in mij die in mijn hoofd bonken om naar buiten te komen, als gedicht, als roman, als blauwe-maandagsong of zelfs als dansje. Het betekent dat ik tamelijk oud moet worden om te kunnen doen wat ik allemaal wil.” Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Vrijdag.