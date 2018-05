Topchefs gaan Predikherenklooster uitbaten 07 mei 2018

02u32 0 Mechelen Topchef Ken Verschueren en zijn echtgenote Jenny Callen zetten hun schouders onder de brasserie en de baristabar van Het Predikherenklooster. De renovatie van dat unieke pand is bijna ten einde, daarna wordt het geheel ingericht als bibliotheek, ontmoetingsplek en culturele hotspot.

De horecazaak in Het Predikheren komt op het gelijkvloers van het voormalig klooster, parallel aan de Tinellaan, en krijgt een buitenterras. "Gasten zullen kunnen kiezen voor een bezoek aan het restaurant of aan de bib-baristabar", klinkt het. "In het restaurant staat gastronomie centraal, maar omdat de baristabar aan de bibliotheek grenst, is het ook belangrijk dat de bezoekers er iets kunnen eten of drinken aan democratische prijzen. Naast een aanbod op culinair niveau zal er dus ook een democratisch aanbod voorzien zijn." Ken Verschueren en Jenny Callen runden vroeger sterrenzaak 'De Tuinkamer' in Beerzel. Verschueren was onder andere ook aan de slag bij voormalig sterrenrestaurant Folliez in Mechelen en Oud Sluis van Chef Sergio Herman, Callens deed net als haar man ervaring op bij Sergio Herman en bij Stefan Billiau. "Wij geloven dat Het Predikheren de nieuwe hotspot van Mechelen zal worden." (EDT)