Toneelgroep van BimSem eert leerling die stierf in verkeer Wannes Vansina

15 februari 2019

15u47 0 Mechelen “Wij dragen dit stuk aan Maarten op als een teken dat wij hem niet vergeten.” De leden van BATea, de toneelgroep van BimSem, speelt dezer dagen de pannen van het dak als eerbetoon aan een medeleerling die overleed in het verkeer.

Donderdag ging in BimSem ‘Niets gezien, niets gehoord’ in première, een komedie geschreven door BATea-bezieler en secretariaatsmedewerker Tom Pyck. Ook vandaag en morgen wordt de voorstelling nog gespeeld. De opbrengst gaat naar de vzw Ouders van verongelukte kinderen. Het is geen toeval dat de leden net voor dat doel kozen.

“Aan het begin van dit schooljaar overleed een leerling van onze school uit het vierde jaar, Maarten Decat, na een ongeluk. Dit overlijden had en heeft een enorme impact op de medeleerlingen van Maarten en op de hele BimSem-familie. Wij dragen dit stuk aan Maarten op als een teken dat wij hem niet vergeten”, zegt Pyck.

De voorstelling zelf is wel om te lachen. Vijftien leerlingen van het tweede tot het zesde jaar en drie leerkrachten kruipen in de huid van onder meer rechtbankmedewerkers Koen Wouters en Natalia. Zij worden verdacht van de moord op speurder Willy Sommers. Het gaat overigens om een jubileum, want BATea bestaat vijf jaar.