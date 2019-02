Toneel was zijn leven, toneel werd zijn dood. Ik Dien-voorzitter Jan Van den Wyngaert overleden Wannes Vansina

28 februari 2019

14u13 0 Mechelen Toneel was zijn leven, toneel werd in zekere zin ook zijn dood. Ik Dien moet afscheid nemen van Jan Van den Wyngaert, de man die zowat een halve eeuw voorzitter was van de Muizense toneelkring. Hij vormde een belangrijke schakel in de toneelfamilie. “Daarom nemen wij de organisatie van zijn begrafenis op ons.”

Van den Wyngaert overleed woensdag in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. De Keerbergenaar was er opgenomen nadat hij was gevallen na een vergadering van het Koninklijk Mechels Toneelverbond, waarvan hij secretaris was. Ten gevolge van hartproblemen, zo bleek. Een operatie volgde, maar mocht niet meer baten. De eeuwige voorzitter, zo leek het wel, overleed op 80-jarige leeftijd.

De geboren en getogen Muizenaar werkte tijdens zijn beroepscarrière als directeur bij Duracel in Aarschot, maar toneel was zijn grote passie. Vorig jaar stond hij nog op de planken van ’t Kranske, met ‘Het laatste glas’, een vreemde speling van het lot dat net een voorstelling met die titel zijn laatste werd.

“Toneelvader”

Overigens was hij niet zinnens om te stoppen. “Jan was een heel actieve man. Volgende maand zou hij meespelen in ‘De ingebeelde zieke’. Ik denk dat hij net geen vijftig jaar voorzitter was. Ik heb nooit anders geweten”, zegt Annemie Du Bin van Ik Dien. “Hij heeft een palmares om U tegen te zeggen. Zo is hij heel vaak mijn toneelvader geweest.”

Jan was weduwnaar en had geen kinderen. “Hij was ook enig kind en langs de kant van zijn vrouw is de familie eerder beperkt. Daarbij komt nog dat ze weinig contact hadden. Daarom neemt toneelkring Ik Dien de organisatie van de begrafenis op zich.” De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 9 maart om 12 uur bij Begrafenissen Pues in Herent.

Jef Du Bin

In 2017 verloor Ik Dien ook al Jef Du Bin, die andere grote mijnheer van de toneelkring. “Ze vormden de perfecte tandem. Jan was voorzitter, vader deed de artistieke en dagelijkse werking. We zullen onze weg nu zonder hen moeten zoeken, maar hoe groot het verlies ook is, we geraken er wel uit.” Het 90ste speeljaar van Ik Dien wordt dus zeker niet het laatste.

The show must go on. De voorstellingen van ‘De ingebeelde zieke’ van Molière worden niet uitgesteld of afgelast, maar zullen plaatsvinden zoals gepland. Jan Van den Wyngaert wordt vervangen door Gaston Kuyckx. “Jan zou niet anders hebben gewild”, zegt Du Bin. De première vindt plaats op 16 maart.Meer informatie hier.