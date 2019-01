Toerist geeft Dijlestad 8,3 op 10 Wannes Vansina

16 januari 2019

16u28 0 Mechelen De toeristen die Mechelen bezoeken, geven de Dijlestad een tevredenheidscijfer van 8,35 (verblijfstoeristen) en 8,39 (dagtoeristen) op 10. Daarmee scoort de stad even sterk als de andere kunststeden.

De cijfers komen uit het Kunststedenonderzoek door Toerisme Vlaanderen, dat toeristen in alle kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen en Brussel) bevroeg. “Er is een goede tevredenheid op alle vlakken, maar zeker opvallend is de score voor de prijs-kwaliteit van de hotels”, zegt Steven Valcke van Toerisme Vlaanderen.

Opvallend is dat de Mechelse bezoekers gemiddeld genomen een stuk ouders zijn: 54 jaar tegenover 44. “Antwerpen bijvoorbeeld heeft een veel jonger publiek. In Mechelen heb je niet zo veel mensen die er komen om te shoppen. Dat verklaart ook waarom een gemiddelde overnachter maar 126 euro per persoon uitgeeft tegenover 158 gemiddeld.”

Daarnaast is het opvallend hoe vaak bezoekers met kinderen komen: 13 tegenover 5%. Wat ook afwijkt, is dat de bezoekers graag terugkomen: 59% (tegenover gemiddeld 39%) was al eens eerder op bezoek in de stad. “Aantrekkelijke logies trokken veel bezoekers over de streep, net als het familievriendelijk imago. Belgische bezoekers komen vooral om te ontspannen, buitenlandse omwille van het cultuurhistorische. Kerken worden in Mechelen vaker bezocht en dat heeft natuurlijk alles te maken met Sint-Rombouts”, aldus Valcke.

Er komen overigens alsmaar meer bezoekers. In 2017 werden 145.681 aankomsten geteld en 232.463 overnachtingen. “Een stijging met respectievelijk 42% en 29% sinds 2011”, zegt schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen). “Mechelen is geen verborgen parel meer.”