Toerismeschepen roept op: "Promoot stad met filmpjes" 18 april 2018

Toerismeschepen Björn Siffer (Groen) roept de Mechelaars op om massaal filmpjes te maken over hun stad en deze te delen op de sociale media. Dit nadat Visit Mechelen vorig jaar zelf met succes professioneel gemaakte filmpjes met onder meer Mark Uytterhoeven het web opstuurde. "De fierheid van de Mechelaars werkt aanstekelijk om toeristen te overtuigen voor een bezoek aan onze stad. Elke Mechelaar heeft een netwerk, dat ver buiten onze stadsgrenzen reikt. Als iedereen zijn steentje bijdraagt en via social media onze stad op haar best toont, is deze oproep geslaagd. En dan zullen de resultaten in hotelboekingen en bezoeken vanzelf volgen."





Mechelaars zouden hun posts moeten taggen met #2800love en #visitmechelen. Meer info op https://visit.mechelen.be/2800love. De filmpjes zouden bovenop de inspanningen van Visit komen, niet in de plaats van. (WVK)