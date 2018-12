Toekomstige bewoners wonen eerste ‘spadesteek’ woonzorgcentrum Rembertus bij Wannes Vansina

18 december 2018

15u27 0

Michel Vanstallen van de Dorian Groep en Peter Lambrechts van Armonea hebben dinsdag met een graafmachine de eerste ‘spadesteek’ gegeven van nieuw woonzorgcentrum Rembertus in Mechelen. Toekomstige bewoners woonden het plechtige moment bij.

Rembertus komt aan de Brusselsesteenweg en zal bestaan uit een woonzorgcentrum voor honderd bewoners en vijftien assistentiewoningen. De afgelopen weken werd het terrein bouwrijp gemaakt nadat eerder al een sanering plaatsvond. Nog voor de kerstvakantie moeten alle funderingspalen in de grond zitten zodat vervolgens gestart kan worden met de bouw. “Rembertus is een realisatie van onze dochterbedrijven Zorgvastgoed en Imoya, de uitbating zal gebeuren door Armonea”, zegt Michel Vanstallen, CEO van de Dorian Groep. “We zijn met zoveel mogelijk Mechelse partners in zee gegaan. Architect is Jan Van den Berghen, aannemer IBO.” Ook Armonea heeft zijn hoofdzetel in Mechelen. “In 2008 was ik een van de eerste ‘bewoners’ van het kantoor. Vervolgens heeft het tien jaar geduurd om een project in Mechelen te realiseren. Voor ons is dit een superbelangrijke realisatie”, zegt Lambrechts.

Assistentiewoningen

Bedoeling is midden 2020 te openen. Opvallend is dat nu al veertien van de vijftien assistentiewoningen zijn verkocht. Heel wat kopers woonden de plechtigheid bij. Tony Van Rompaey en Lida Mols uit Nijlen kochten uit voorzienigheid. “We hopen nog lang in ons huisje te kunnen wonen, dit is voor geval van nood. Dan is het ideaal gelegen, want onze dochter is een van de buren.” Simone Teugels en Michel Hermans wonen nu al in de buurt en zullen wel snel hun intrek nemen. “Op papier ziet het er goed uit.” Hij zal de assistentiewoning betrekken, zij in het woonzorgcentrum gaan wonen. “Dan zijn we toch nog dicht bij elkaar.” De aanwezigen kregen een boomkweekset mee naar huis van de Ginkbo Biloba, een Japanse notenboom die hoop, liefde en lang leven symboliseert. Bedoeling is dat ze later een plekje krijgen op het terrein van Rembertus.