Toekomst met woningen, koffiehuis en kribbe lonkt voor Huis Cadix Wannes Vansina

29 januari 2019

16u34 0 Mechelen De stad Mechelen heeft maandag een omgevingsvergunning afgeleverd voor de omvorming van ‘Huis Cadix’ in de Frederik de Merodestraat tot een gemengd stedelijk complex met elf appartementen, een koffiehuis, een kribbe en 20 kamers voor begeleid wonen van personen met een beperking.

Het 18de-eeuwe gebouwencomplex deed lange tijd dienst als klooster van de Zusters van Liefde. Bij hun vertrek in 2010 werd het verkocht aan het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Het plan om de site in te richten als sociaal centrum kwam nooit van grond. Het CAW kocht het voormalig moederhuis in de Maurits Sabbestraat van de stad en zette Huis Cadix voor 1,75 miljoen euro te koop. Intussen is de bvba Cadixx met Mia De Wael en Karin Reynaers als zaakvoerders de eigenaar.

Zij willen tegen 2020 of 2021 het ganse complex een nieuwe bestemming geven. De elf woongelegenheden komen in de verschillende vleugels van het voormalige kloostergebouw zelf (huisnummer 41-43) rondom de binnenplaats. Op de gelijkvloerse verdieping komt het koffiehuis, toegankelijk vanaf het Sint-Janskerkhof. De kinderkribbe voor 18 kindjes wordt ingericht in het voormalig woonhuis (nr. 39). De zorginstelling voor begeleid wonen komt in het woonhuis (nr. 37).

“Met deze gemengde bestemming krijgt Huis Cadix een duurzame doorstart en blijft het trouw aan de sociale dimensie die de zusters hier door de eeuwen hebben opgebouwd”, aldus mede-eigenaar Mia De Wael.