Tinneke (103) fitste senior van Dijlestad Foto Marc Aerts

Tinneke Keller mag zich zonder gêne de fitste eeuweling van Mechelen noemen. Begin januari vierde ze haar 103de verjaardag, maar ze woont nog altijd zelfstandig in haar appartement in de Oscar Van Kesbeeckstraat, al komt er wel een helpster voor de was en de plas. Haar (tweede) echtgenoot overleed ruim twintig jaar geleden. Haar geheim: elke dag ochtendgymnastiek, vroeg het bed in, niet te veel eten en bovenal: positief naar het leven kijken.





(WVK)