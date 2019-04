Tinellaan week lang met rijstrook minder Wannes Vansina

16 april 2019

De Edgard Tinellaan (R12) in Mechelen moet het van 26 april tot en met 3 mei met een rijstrook minder stellen. Ter hoogte van de parking Tinel voert aannemer Wagro in die periode kabel- en sleufwerken uit, waardoor het verkeer in de richting van Nekkerspoel op een rijstrook moet over een afstand van ongeveer 73 meter. Voor de fietsers en voetgangers wordt er een corridor voorzien op de rechter rijstrook. De parkeergarage blijft bereikbaar.