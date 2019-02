Tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van Planckendael voor werf Wannes Vansina

19 februari 2019

De firma Gentse Kabel Werken start op 25 februari in opdracht van Pidpa met werkzaamheden op de Leuvensesteenweg in Muizen, ter hoogte van Planckendael. De werkzaamheden vinden plaats in het voetpad in de richting van Leuven. Daarom wordt een corridor voor fietsers geïnstalleerd op de rijbaan. In een eerste fase wordt het verkeer in de richting van Leuven over de middenrijstrook geleid, in de tweede is dat niet mogelijk. Het gemotoriseerd verkeer moet dan in twee richtingen beurtelings over een rijstrook. Het verkeer wordt geregeld door middel van verkeerslichten. De werken zouden op 8 maart afgelopen moeten zijn.