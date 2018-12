Tijdelijke verkeerslichten op Steenweg op Blaasveld Wannes Vansina

26 december 2018

11u43 0

De Steenweg op Blaasveld in Heffen start het nieuwe jaar met een werf. Aannemer Gentse Kabelwerken zal vanaf 7 januari tot en met 1 februari in opdracht van drinkwatermaatschappij Pidpa tussen de Zennebrug en het rondpunt de waterleiding herstellen en vervangen. In de eerste fase zal worden gewerkt aan de noordkant van de Steenweg, in de tweede aan de zuidkant. Waar nodig moeten voetgangers en fietsers via een corridor op de rijbaan. Gemotoriseerd verkeer wordt ter hoogte van de werf geregeld met tijdelijke verkeerslichten.