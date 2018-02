Tijdelijke buurttuin naast Den Deigem 13 februari 2018

02u46 0 Mechelen Sociaal Huis Mechelen stelt een projectgrond naast dienstencentrum Den Deigem ter beschikking van de buurt. In overleg met bewoners van de Heihoek wordt de site ingericht als buurttuin.

Het Sociaal Huis kocht vorig jaar voor 380.000 euro de braakliggende grond in de De Langestraat - met enkel nog een oud tuinhuis op -, met het oog op een toekomstige ontwikkeling, bijvoorbeeld van assistentiewoningen. "Maar daar is nog geen budget voor. Het kan nog tien jaar duren", zegt voorzitter Koen Anciaux (Open Vld). In afwachting krijgt de grond, na ruggenspraak met bewoners van de dichtbebouwde buurt, een groene en sociale bestemming. Een strook zal dienen voor dienstvoertuigen van het Sociaal Huis, maar voor het overige komen er bomen, groente- en fruitbakken en zitbanken. De stad trekt 25.000 euro uit, buurtbewoners zullen de tuin onderhouden. "Op deze manier brengen we extra volkstuintjes naar de binnenstad, die sociale cohesie kunnen vergroten. Dit betekent voor de komende jaren een nuttig en gezellig stuk ontmoetingsruimte", besluit Anciaux. (WVK)