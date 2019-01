Tientallen scholieren trekken naar klimaatmars Wannes Vansina

17 januari 2019

13u22 0 Mechelen Tientallen scholieren hebben deze ochtend in het station in Mechelen de trein genomen naar Brussel om er deel te nemen aan de klimaatmars. De scholen staat veelal achter hun engagement, maar beschouwen hun deelname desalniettemin als spijbelen, al blijven sancties wel uit. Het houdt de leerlingen niet tegen. “Het klimaat is te belangrijk.”

Vooral BimSem lijkt erg goed vertegenwoordigd. “Vorige week is er haast niemand gegaan omdat we studie-informatiedagen hadden, maar vandaag zijn we inderdaad met veel. Het mag van de school, maar we moesten toestemming hebben van onze ouders en het moet eenmalig zijn”, vertellen Lien Vermost, Loulou Bossier en Julie Orlians. Ze staan resoluut achter de boodschap van de mars, al voegen ze er meteen ook aan toe eigenlijk niet graag lessen te missen. “Ik doe dit niet om te spijbelen. Naar de actie op zondag ga ik ook om dat te bewijzen”, zegt Lien.

Pitzemburg, vorige week nog erg goed vertegenwoordigd, kwam nu met een kleinere delegatie. Nona Hansenne is er vandaag voor de tweede keer bij. “Ik vind dit echt een goed initiatief. Dit werkt,, als je ziet dat de initiatiefnemers al gehoord zijn in De Afspraak en door de minister. Onze directeur steunt de actie moreel, maar beziet het wel als spijbelen, wat jammer is. Ik ga deze namiddag terug naar school om zo weinig mogelijk lessen te missen.”

De deelnemers die wij spraken, leken echt uit overtuiging te gaan, niet om een excuus te hebben om lessen te missen. Ook Anna Van Dijck van het Lyceum neemt voor de twee keer deel. “De eerste keer mochten we, deze week kregen we het bericht dat het niet meer toegelaten is en dat onze afwezigheid aanzien wordt als spijbelen, omdat ze een betoging tijdens de lesuren niet de juiste manier vinden. Mijn mama staat wél achter mij, net als heel wat andere ouders. Ik hoop hier ook de komende weken te staan.”

Uit een rondvraag bij verschillende directies blijkt dat de directeurs doorgaans wel achter het engagement van hun leerlingen staan, maar een betoging tijdens de lesuren niet de juiste manier vinden. “Ik verbied de deelname niet, maar heb hen wel gewaarschuwd dat deelname geregistreerd wordt als een onwettige afwezigheid en dat op een bepaald ogenblik het draagvlak bij hun leerkrachten weg kan zijn”, zegt Jeroen Van der Auwera van Campus Pitzembrug van het Busleyden Atheneum. Hij stelt wel vast dat de deelnemende leerlingen doorgaans goede resultaten halen en echt geëngageerd zijn.

Ook de directie van BimSem beschouwt de afwezigheden als spijbelen, maar de bijhorende sancties blijven ook daar uit. “Het is dubbel. Als school die maatschappijgerichtheid hoog in het vaandel draagt, kunnen wij enkel met tevredenheid vaststellen dat ook leerlingen van BimSem zich actief willen engageren tegen de opwarming van het klimaat. Anderzijds maken we ons ook wel ongerust over de lesuitval”, zegt directeur Jurgen Moons. Volgende week organiseert BimSem een leerlingenraad over klimaat. De school zal de leerlingen vragen wat de school kan doen en hen een spiegel voorhouden. “Ben je vegetariër? Wil je minder met het vliegtuig? Word je met de auto afgezet?” Van BimSem waren 114 leerlingen afwezig omwille van de mars, of 1 op 10.

Ook René Schoyrens van het Sint-Romboutscollege wil het engagement graag omgezet zien in acties op school. Hij staat achter het statement van de kilmaatmars, maar vindt tegelijk dat het na de eerste mars ook wel is gemaakt. “Milieu is belangrijk, hun toekomst ook. Ze kunnen bijvoorbeeld ingenieur worden om effectief iets aan het milieu bij te dragen.”