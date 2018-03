Tieners krijgen drie jaar cel met uitstel voor diefstallen 23 maart 2018

Twee jonge tieners hebben elk drie jaar cel gekregen met uitstel. Ze stonden terecht voor verschillende diefstallen en pogingen daartoe. Opmerkelijk was dat een van hen, Sander P. (19), bij de diefstal van een auto aan een omstaander vroeg om hem te helpen. "Om hem mee in gang te duwen", luidde het destijds op zitting. Dat gebeurde in de zomer van 2017 in de Stationsstraat in Mechelen. Kort daarvoor had hij nog geprobeerd om in te breken in drie andere auto's.





Niet veel later liepen beiden opnieuw tegen de lamp bij de diefstalpoging van een brommer van pizzeria Kingslize. Hierop werden beiden gearresteerd en voerde het gerecht huiszoekingen uit. Er werden naast gestolen gsm's en sigaretten ook nog gestolen fietsen teruggevonden. De twee wezen naar elkaar. "Hij nam het voortouw", zei Maroune L., de negentienjarige kompaan. Beiden vroegen en kregen een straf met voorwaarden. Ze moeten zich beiden residentieel laten opnemen. Aan enkele burgerlijke partijen werden schadevergoedingen toegekend. Het zou gaan om ruim 1.600 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, was gisteren nog niet gekend. (TVDZM)