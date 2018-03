Tiener vraagt hulp aan voorbijganger om gestolen auto te starten 10 maart 2018

02u29 0

Twee tieners stonden gisteren terecht voor verschillende diefstallen en pogingen daartoe. Opmerkelijk was dat een van hen tegen de lamp liep nadat hij aan een voorbijganger had gevraagd om hem te helpen om de gestolen auto in gang te krijgen.





De twee liepen een eerste keer tegen de lamp in juli 2017. Een van hen werd toen betrapt toen hij wou inbreken in een auto langs de Stationsstraat in Mechelen. Kort daarvoor had hij al eens geprobeerd om in te breken in drie andere auto's. Niet veel later werden ze opnieuw betrapt. Toen wilden beiden een brommer stelen van pizzeria Kingslize. Bij een huiszoeking werden er bij een van de tieners nog gestolen gsm's, sigaretten en fietsen aangetroffen. Het parket vroeg voor beiden een celstraf van drie jaar. Beide jongemannen wezen gisteren naar elkaar. "Hij nam het voortouw", zei Sander P. (19). Zijn kompaan Marounae L. deed hetzelfde. Hij vroeg de vrijspraak, terwijl de negentienjarige een straf met voorwaarden vroeg. Hij en zijn raadsvrouw gaven namelijk de diefstal van een bromfiets toe. Vonnis binnen de maand. (TVDZM)