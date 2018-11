Tiener verdacht van fietsdiefstal TVDZM

13 november 2018

De politie van Mechelen-Willebroek heeft aan het grote station van Mechelen een negentienjarige opgepakt. De tiener gedroeg zich verdacht en werd opgemerkt door een patrouilleploeg. “Wanneer de negentienjarige vertrok met een fiets uit de fietsenstalling, grepen onze collega’s in”, meldt de lokale politiezone. “De tiener gaf een onsamenhangend verhaal over de fiets. Later zou blijken dat de fiets was gestolen.” De jongeman werd meegenomen naar het politiekantoor voor verder onderzoek. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket. De fiets werd in beslag genomen.