Tiener sinds vrijdag vermist 23 januari 2018

02u50 0 Mechelen De achttienjarige Karlis Baladi is al sinds vorige week vrijdag spoorloos. De tiener is voor het laatst gezien aan zijn woonplaats in de Pareipoelstraat.

"Het gaat om een onrustwekkende verdwijning", zegt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Dat verspreidde gisteren een opsporingsbericht voor de jongeman. "De man mankt en wanneer hij stapt, ondersteunt hij zijn been met zijn hand", luidt het nog in het opsporingsbericht.





De jongeman van Syrische afkomst zou gehandicapt zijn. Vrijdag stapte hij plotseling op een andere bus van De Lijn, hoewel hij elke dag dezelfde bus neemt. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Hij werd voor het laatst gezien omstreeks 17 uur. Politie en parket proberen de jongeman zo snel mogelijk op te sporen. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkere winterjas met kap, een lichtgrijze joggingsbroek, witte sokken en zwarte pantoffels met witte strepen. "Verder is hij 1,65 m groot en hij heeft kort zwart haar", besluit Claessens. "Hij spreekt bovendien enkel Arabisch." Wie meer informatie heeft over Karlis of weet waar hij verblijft, kan onder meer terecht op het telefoonnummer 0800/30.300. (TVDZM)