Tiener moet net behaald rijbewijs inleveren 26 januari 2018

02u39 0 Mechelen De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft een 18-jarige bestuurder die onder invloed van cannabis was, uit het verkeer gehaald. Hij was kort voordien geslaagd voor zijn rijexamens en was dezelfde dag zijn rijbewijs gaan ophalen.

De politie betrapte de tiener tijdens een alcoholcontrole van de lokale politie. Naast hem mochten nog drie anderen hun rijbewijs inleveren. Twee van hen testten eveneens positief op het gebruik van cannabis, de andere autobestuurder reed onder invloed van alcohol.





"Hij reed bijna een collega aan nadat hij onze controlepost opmerkte langs de Guido Gezellelaan", zegt woordvoerder Dirk Van de Sande. "Hij had 2,8 promille alcohol in zijn bloed. Verder bleek hij ook onder invloed te zijn van cannabis en cocaïne." De tiener mocht zijn rijbewijs meteen terug inleveren. Binnenkort zal hij voor de politierechtbank moeten verschijnen. Hij riskeert een extra rijverbod alsook een geldboete.





856 ademtesten

In totaal werden er 856 ademtesten afgenomen. "Drie personen werden opgepakt nadat ze nationaal geseind stonden, er werden een boksbeugel en een baseballbat in beslag genomen en we troffen een persoon aan met een hoeveelheid cannabis in zijn bezit. De drugs werd in beslag genomen", besluit Van de Sande.





Man in koffer

Een Nederlander kreeg een geldboete van 116 euro. Tijdens de controle werd in de koffer van zijn BMW een 54-jarige man aangetroffen. Hij was naar eigen zeggen op weg naar het station. (TVDZM)