Tiener bestolen TVDZM

08 april 2019

08u15 0

Op de IJzerenleen in het centrum van Mechelen is afgelopen weekend een zeventienjarige bestolen. De tiener bezocht op het moment van de feiten een café. De gauwdief ging ervandoor met de portefeuille van de zeventienjarige. Die had hij even onbeheerd achtergelaten in zijn jas. De politie is een onderzoek opgestart.