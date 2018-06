Tiener bestolen tijdens sporten 05 juni 2018

02u48 0

Een 13-jarige jongen is in de Luchtvaartstraat bestolen door een gauwdief. Die ging ervandoor met de gsm van het slachtoffer. De tiener was aan het sporten op het moment van de diefstal. Hij had zijn gsm even onbeheerd achtergelaten. (TVDZM)