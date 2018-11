Tien maanden cel gevorderd voor partnergeweld TVDZM

28 november 2018

13u50 0

Tien maanden cel en een geldboete van 800 euro. Die straf hangt de 46-jarige Rouslan Y. uit Mechelen boven het hoofd. De veertiger moest zich komen verantwoorden voor partnergeweld. Hij reageerde bijzonder agressief nadat hij zijn vrouw betrapte terwijl ze aan het bellen was met een andere man. Het koppel was op dat moment al aan het scheiden. “Meneer sleurde haar mee naar de living. Daar beet hij in haar pols en sloeg hij haar op het achterhoofd”, zei de openbaar aanklaagster op zitting. “Later zou ze ook bedreigd zijn geweest. De man zou zijn vrouw vermoorden indien ze Mechelen zou verlaten.” Het parket eiste een celstraf van tien maanden en een geldboete van 800 euro effectief. De verdediging gaf toe dat de stoppen in het huishouden zijn doorgeslagen toen Y. opving dat zijn toekomstige ex-vrouw een nieuwe vriend had. “Maar of mijn cliënt ook effectief heeft geslagen, blijkt niet uit het dossier. Ook de zonen hebben agressief gereageerd die avond”, zei Y.’s raadsman. Hij vroeg een opschorting van straf.