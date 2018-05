Tien jaar voor schutter Sint-Katelijnestraat 04 mei 2018

02u58 0 Mechelen De correctionele rechtbank van Mechelen heeft Abdelali E.O. veroordeeld tot 10 jaar cel voor een schietpartij in de Sint-Katelijnestraat in Mechelen, waarbij twee twintigers gewond raakten.

Bij de feiten op 7 juni 2016 werd een van hen geraakt in de oksel, de andere in het onderbeen. Beiden liepen ernstige verwondingen op maar overleefden het schietincident. Toen bleek dat de aanleiding van de schietpartij een discussie was over een autodeal, kon de politie en het gerecht op basis van getuigenissen en foto's een verdachte identificeren. Het ging om de 31-jarige E.O. Hij werd pas ingerekend nadat hij op de vlucht was geslagen naar Nederland.





De dertiger ontkende steeds. Ook op zitting een maand geleden. De verdediging stelde zich ook enkele vragen over het onderzoek en in het specifiek de houding van de speurders na de plotse verklaringen van een van de getuigen. "Plots werden die als waarheid beschouwd, terwijl die van mijn cliënt werden weggelachen", aldus de raadsmannen van E.O. Zij vroegen op zitting de vrijspraak en het oproepen van die getuigen om onder ede zijn verhaal te komen te vertellen. De rechtbank ging daar helemaal niet op in.





Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet gekend. (TVDZM)